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Гражданина Узбекистана задержали в Царицыно за попытку изнасилования женщины в лифте
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Гражданина Узбекистана задержали в Царицыно за попытку изнасилования женщины в лифте 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Задержан подозреваемый в покушении на изнасилование женщины в лифте жилого дома на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Ночью 13 апреля в полицию с заявлением о нападении обратилась 33-летняя жительница столицы. «Женщина сообщила, что на ул. Бакинская, д. 4 зашла в кабину лифта, и перед закрытием дверей внутрь забежал неизвестный мужчина. Незнакомец попросил у потерпевшей зажигалку, затем прижал к стене кабины и стал расстегивать на ней куртку, после чего ударил кулаком в лицо. Женщина стала вырываться и отмахиваться, выбежала из лифта и заперлась в своей квартире. Нападавший скрылся в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.
Потерпевшая пояснила, что преступник действовал молча, никаких угроз и требований не высказывал. Гражданка подробно описала приметы нападавшего и его одежду: длинная темная куртка, камуфляжные штаны, на голове — голубая шапка с эмблемой футбольного клуба Real Madrid.
Во вторник, 17 апреля, полицейские на ул. Ереванская задержали 23-летнего гражданина Узбекистана, которого полностью изобличили в содеянном. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование, ведется следствие.
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