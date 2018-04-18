Гражданина Узбекистана задержали в Царицыно за попытку изнасилования женщины в лифте

Ночью 13 апреля в полицию с заявлением о нападении обратилась 33-летняя жительница столицы. «Женщина сообщила, что на ул. Бакинская, д. 4 зашла в кабину лифта, и перед закрытием дверей внутрь забежал неизвестный мужчина. Незнакомец попросил у потерпевшей зажигалку, затем прижал к стене кабины и стал расстегивать на ней куртку, после чего ударил кулаком в лицо. Женщина стала вырываться и отмахиваться, выбежала из лифта и заперлась в своей квартире. Нападавший скрылся в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.

Потерпевшая пояснила, что преступник действовал молча, никаких угроз и требований не высказывал. Гражданка подробно описала приметы нападавшего и его одежду: длинная темная куртка, камуфляжные штаны, на голове — голубая шапка с эмблемой футбольного клуба Real Madrid.