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В Самаре гендиректор украл у своей фирмы свыше 12 млн рублей
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В Самаре гендиректор украл у своей фирмы свыше 12 млн рублей 

АиФ-Самара 41 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В Кировском районе Самары директор коммерческой организации признан виновным в хищениях у фирмы на сумму свыше 12 млн рублей, сообщает прокуратура Самарской области.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что с августа 2006 года по апрель 2015 года генеральный директор «Инжтехлифт», ранее не судимый житель Самары 1962 года рождения, неоднократно совершал хищение денег в особо крупном размере, учредив организацию с аналогичным названием «Инжтехлифт», но с иным расчетным счетом. Гендиректор заключал договоры с различными организациями, а полученные в качестве оплаты по сделкам деньги обращал в свое личное пользование. В результате он причинил ООО «Инжтехлифт» материальный ущерб на общую сумму 12 млн рублей.
Суд подсудимого виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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