Полиция продолжает розыск подозреваемого в имущественном преступлении

Розыск ведется третий день и пока безрезультатно. Стражи порядка просят помощи населения.

Он подозревается в совершении имущественного преступления.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55 или 8-981-402-02-72. Конфиденциальность гарантируется.