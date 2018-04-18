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Полиция продолжает розыск подозреваемого в имущественном преступлении
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Полиция продолжает розыск подозреваемого в имущественном преступлении 

Карельские вести 45 минут назад
Розыск ведется третий день и пока безрезультатно. Стражи порядка просят помощи населения.
Как уже сообщалось ранее, с 16 апреля полицией отделом уголовного розыска ОП №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Юрьев Александр Владимирович, 1990 года рождения.
Он подозревается в совершении имущественного преступления.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55 или 8-981-402-02-72. Конфиденциальность гарантируется.
По материалам: ptzgovorit.ru
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