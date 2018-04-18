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В Кыргызстане по факту поджога китайско-кыргызской золотоизвлекательной фабрики задержаны 15 человек
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В Кыргызстане по факту поджога китайско-кыргызской золотоизвлекательной фабрики задержаны 15 человек 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Бишкек, 18 апреля /Синьхуа/ — В Кыргызстане по факту поджога китайско-кыргызской золотоизвлекательной фабрики ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг» в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области на юго-западе страны, задержаны 15 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД страны.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 234 /хулиганство/, 174 /умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога/, 233 /массовые беспорядки/ уголовного кодекса.
"Следственной службой МВД по подозрению в совершении преступлений задержаны 15 жителей Тогуз-Тороуского района. Все они водворены в ИВС. По данному факту проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.
Посольство КНР в Кыргызстане в опубликованном 12 апреля коммюнике подтвердило, что на золотоизвлекательной фабрике совместной китайско-кыргызской компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» произошли беспорядки и был устроен поджог. Четверо местных жителей получили ранения. Граждан КНР в числе пострадавших нет.
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