В Кыргызстане по факту поджога китайско-кыргызской золотоизвлекательной фабрики задержаны 15 человек

Бишкек , 18 апреля / Синьхуа / — В Кыргызстане по факту поджога китайско-кыргызской золотоизвлекательной фабрики ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг» в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области на юго-западе страны, задержаны 15 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 234 /хулиганство/, 174 /умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога/, 233 /массовые беспорядки/ уголовного кодекса.

"Следственной службой МВД по подозрению в совершении преступлений задержаны 15 жителей Тогуз-Тороуского района. Все они водворены в ИВС. По данному факту проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.