В Челябинске неизвестный с ножом ограбил салон связи

Челябинске идет розыск мужчины. Он напал с оружием на салон связи на улице Горького (Тракторозаводский район) и похитил более 200 тыс. рублей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. На фото, сделанных видеокамерами, видно, что у мужчины есть борода, ему около 30-35 лет, азиатская внешность, рост — 170-175 см, среднее телосложение.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», курьезный случай произошел в одном из районных центров Нижегородской области . В начале апреля в полицию обратился мужчина, который занимается частным извозом. Потерпевший сообщил правоохранителям, что накануне на него с ножом напал пассажир. Преступник потребовал остановить машину, после чего вытолкнул водителя на обочину дороги и скрылся на его авто. Машина потерпевшего была обнаружена на выезде из населенного пункта.

Как оказалось, мужчина оставил машину на малолюдной улице, документы и ключи бросил рядом с ней, устроил в салоне беспорядок, испачкался и пошел писать заявление в полицию. Однако план по сокрытию романтических приключений заявителю помешала реализовать внимательность полицейских. Мнимый потерпевший, запутавшись в вопросах опытных полицейских, признался им, что инсценировал угон, чтобы скрыть от жены факт адюльтера. Как оказалось, в день псевдо ограбления, у него завязалось романтическое знакомство с пассажиркой. В отношении нерадивого супруга было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.