Мосгордума приняла постановление о введении уголовной ответственности за содействие незаконной миграции

Мосгордума приняла постановление о внесении изменений в уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации о введении уголовной ответственности за содействие незаконной миграции. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

Согласно документу, предлагается ввести уголовную ответственность за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ, а также транзитного проезда через территорию РФ.

Кроме этого, предлагается предусмотреть уголовную ответственность за организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ лицом с использованием своего служебного положения, и наказывать виновных штрафом в размере от 200 тыс. руб., либо принудительными работами на срок от трех лет, либо лишением свободы до трех лет.