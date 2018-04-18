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Задержан первый вице-мэр Сочи
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Задержан первый вице-мэр Сочи 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает «Интерфакс».
По данным источника агентства, Чермит подозревается в незаконном выделении земельного участка под строительство дома. В действиях чиновника усматривается состав преступления по статье УК о превышении должностных полномочий.
Как пишет «Коммерсантъ», в здании администрации Сочи уже прошли следственные действия, в том числе выемка документов в кабинете первого вице-мэра.
Мугдин Чермит работает в должности первого заместителя главы города-курорта Сочи с января 2016 года. До этого он занимал пост заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.
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