В Удмуртской Республике полицейские изъяли более двухсот граммов синтетических наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ижевску в результате оперативно-розыскных мероприятий у одного из жилых домов задержан 19-летний студент одного из техникумов города. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства общей массой более 210 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.