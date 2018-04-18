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В Удмуртской Республике полицейские изъяли более двухсот граммов синтетических наркотиков
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В Удмуртской Республике полицейские изъяли более двухсот граммов синтетических наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ижевску в результате оперативно-розыскных мероприятий у одного из жилых домов задержан 19-летний студент одного из техникумов города. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства общей массой более 210 граммов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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