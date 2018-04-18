Ю. Чайка: Около 1,5 тыс. экстремистских преступлений было пресечено в РФ в 2017 г.

Около 1,5 тыс. экстремистских преступлений было пресечено в 2017 г. в России сотрудниками правоохранительных органов совместно с прокурорами. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка

«Призывы к нарушению территориальной целостности России общественного порядка и безопасности все больше распространяется в сети интернет. Правоохранительными органами совместно с прокурорами пресечено 1,5 тыс. таких экстремистских преступлений», — сказал Ю. Чайка

По его словам, в 2017 г. принято решение о признании нежелательными четырех иностранных организаций. «Всего их четырнадцать на сегодняшний день», — добавил генпрокурор.