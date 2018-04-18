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Нижегородец убил знакомого и закопал тело в парке
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Нижегородец убил знакомого и закопал тело в парке 

Нижегородская правда 54 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородец убил знакомого и закопал тело в паркеНижегородец обвиняется в жестоком убийстве 56-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 32-летний житель р.п. Воскресенское, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на мужчину. Подозреваемый жестоко избил потерпевшего руками и ногами. В результате полученных травм, 56-летний мужчина скончался.
Но на этом злоумышленник не успокоился. На следующий день вместе со своим другом, убийца спрятал тело погибшего в парке.
Тело мужчины вскоре обнаружили, подозреваемого задержали. Преступник свою вину признал и заявил, что убил из мести. По словам задержанного, 20 лет назад погибший обидел его родственника, который тоже погиб.
Обвиняемый был ранее судим за убийства. Пособнику также грозит наказание. Расследование по уголовному делу продолжается.
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