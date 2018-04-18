В Удмуртии назначили врио министра внутренних дел

Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Удмуртии назначен полковник Олег Мальцев . Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Мальцев родился 2 мая 1963 года в Красноуральске Свердловской области . В 1987 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «юриспруденция».

До назначения и.о. министра с августа 2014 работал в должности заместителя главы МВД Удмуртии, а до этого, с 2011 года, был заместителем начальника полиции МВД по республике по оперативной работе.