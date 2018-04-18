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В Удмуртии назначили врио министра внутренних дел
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В Удмуртии назначили врио министра внутренних дел 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Удмуртии назначен полковник Олег Мальцев. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Мальцев родился 2 мая 1963 года в Красноуральске Свердловской области. В 1987 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР по специальности «юриспруденция».
До назначения и.о. министра с августа 2014 работал в должности заместителя главы МВД Удмуртии, а до этого, с 2011 года, был заместителем начальника полиции МВД по республике по оперативной работе.
Напомним, 6 апреля этого года Владимир Путин освободил от должности прежнего министра внутренних дел Удмуртии Александра Первухина и ряд других генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС.
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