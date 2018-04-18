Вымогатели в Москве получили 10 млн руб, угрожая студенту 3 курса

По его словам, сотрудниками полиции в ходе расследования одного уголовного дело было установлено, что его фигуранты в октябре 2017 года совершили другое преступление.

«Двое мужчин и неустановленные лица, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, угрожая причинением телесных повреждений, а также физической расправой студенту третьего курса университета и его родственникам, под надуманным предлогом потребовали передачи им 100 миллионов рублей, после чего проследовали с пострадавшим по месту его жительства, где получили от него 10 миллионов рублей и скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 10 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».