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Автомобиль за 1,2 млн руб угнали в Одинцовском районе
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Автомобиль за 1,2 млн руб угнали в Одинцовском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили по факту кражи автомобиля BMW X6 стоимостью 1,2 миллиона рублей в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что от дома в поселке Лесной Городок Одинцовского района неизвестный похитил ее автомашину BMW X6 2009 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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