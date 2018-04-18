Автомобиль за 1,2 млн руб угнали в Одинцовском районе

Уголовное дело возбудили по факту кражи автомобиля BMW X6 стоимостью 1,2 миллиона рублей в Одинцовском районе Подмосковья , сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что от дома в поселке Лесной Городок Одинцовского района неизвестный похитил ее автомашину BMW X6 2009 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.