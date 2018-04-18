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Столичные полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт 5 кг героина
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Столичные полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт 5 кг героина 

Агентство «Москва» 1 час назад
В ходе отработки оперативной информации полицейские на 74 км МКАД задержали 34-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт 5 кг героина, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-центра столичной полиции Екатерина Гузь.
«Оперативники задержали 34-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили и изъяли 2 кг героина в пакетах. Позже в съемной комнате, где проживал подозреваемый, были обнаружены и изъяты пневматический пистолет, двое наручников, электронные весы, кофемолка и три полимерных свертка с героином массой 3 кг. Общий вес изъятого наркотика составил 5 кг», — сообщила собеседница агентства.
Она отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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