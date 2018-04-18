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Преступники избили и связали главу оборонной корпорации, чтобы ограбить его дом
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Преступники избили и связали главу оборонной корпорации, чтобы ограбить его дом 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
В подмосковном Королеве ограблен дом генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова.
Инцидент произошел 16 апреля. Трое неизвестных в масках ворвались в дом, расположенный на Колхозной улице. Они связали проживающего в постройке на участке помощника по дому, забрали у него топор и ключи от коттеджа. Затем преступники ворвались в дом, ударили хозяина обухом топора по лицу, связали его и супругу скотчем и веревками.
Угрожая Обносову топором и ножом, грабители потребовали у него деньги и драгоценности. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, материальный ущерб составил порядка 7 миллионов 400 тысяч рублей. Полиция ведет поиск преступников.
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