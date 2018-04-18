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Наркодилеры с опытом: двое крымчан не успели сбыть через Сеть 30 тысяч доз
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Наркодилеры с опытом: двое крымчан не успели сбыть через Сеть 30 тысяч доз 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители задержали двух симферопольцев, которые подозреваются в сбыте наркотиков. Благодаря этому около 30 тыс. разовых доз не дошли до «покупателей», сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, во время обысков в гаражных боксах, взятых мужчинами в аренду, полицейские обнаружили и изъяли 63 полимерных свертка с порошкообразным наркотическим веществом весом около 3 кг и пакеты с таблетками экстази. Кроме того, по фотографиям в телефоне одного из подозреваемых правоохранители нашли под Судаком, в 300 метрах от трассы, «закладки» с 5 кг амфетамина.
У крымчан (31 и 32 года) также были найдены банковские карты, на которые «клиенты» переводили деньги за «товар», и травматический пистолет.
Задержанные, которые ранее уже были судимы за сбыт наркотиков, признались, что планировали продать крупную партию «товара» через интернет.
В отношении симферопольцев возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ.
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