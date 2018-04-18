Жителя Башкирии осудили за убийство матери

Стерлитамаке на скамье подсудимых оказался мужчина, обвиняемый в убийстве матери.

20 декабря 2017 года мужчина поздно ночью напал на свою мать — женщина обвинила его в пристрастии к бутылке. Житель Стерлитамака ударил старушку 22 раза в голову, четыре раза в грудь, 15 раз в руки — дама умерла прямо на месте происшествия. Мужчина стражам порядка признался во всем и раскаялся.

— Аморальное поведение потерпевшей, а также его состояние здоровья признали смягчающими обстоятельствами, — сообщили в Верховном суде Башкирии.

Мужчину признали виновным, судья дал ему 8,5 лет строгача. Приговор уже вступил в законную силу.