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Сотрудники уголовного розыска МВД по Чувашской Республике задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств
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Сотрудники уголовного розыска МВД по Чувашской Республике задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Оперативники располагают информацией причастности уроженка Ямало-Ненецкого АО к 11 фактам обмана жителей Чувашии на сумму свыше 100 000 рублей.
Злоумышленник звонил владельцам сотовых телефонов и сообщал, что их банковская карта заблокирована. В ходе разговора потерпевшие передавали реквизиты карты, после чего мошенник похищал все средства, находившиеся на счетах.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике установили, что к совершению данных преступлений причастен ранее судимый 28-летний уроженец Ямало-Ненецкого АО. Подозреваемый освободился в декабре прошлого года, как раз с того времени в республике стали регистрироваться телефонные мошенничества, совершенные одним способом. Оперативная группа выехала в командировку в Томск, где проживал мужчина, и задержала его. Были изъяты сотовые телефоны и сим-карты, которые предположительно использовались злоумышленником в период с декабря 2017 по апрель 2018 года.
Под конвоем подозреваемый доставлен в Чувашию, расследование уголовного дела продолжается.
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