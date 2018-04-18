Сумку с человеческим туловищем нашли у заброшенной стройки в Коньково

По словам собеседника агентства, утром 17 апреля в полицию обратился работающий дезинфектором москвич, который сообщил, что на ул. Академика Арцимовича около заброшенной стройки, под забором, обнаружил большую клетчатую хозяйственную сумку.

«В сумке было обнаружено человеческое туловище без головы, рук и ног. По предварительным данным, смерть человека наступила около двух месяцев назад», — сказал источник.

Останки доставили в морг для исследования. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, выясняются обстоятельства случившегося.