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Сумку с человеческим туловищем нашли у заброшенной стройки в Коньково
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Сумку с человеческим туловищем нашли у заброшенной стройки в Коньково 

Агентство «Москва» 1 час назад
В районе заброшенной стройки на юго-западе столицы обнаружена сумка с расчлененным телом, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, утром 17 апреля в полицию обратился работающий дезинфектором москвич, который сообщил, что на ул. Академика Арцимовича около заброшенной стройки, под забором, обнаружил большую клетчатую хозяйственную сумку.
«В сумке было обнаружено человеческое туловище без головы, рук и ног. По предварительным данным, смерть человека наступила около двух месяцев назад», — сказал источник.
Останки доставили в морг для исследования. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, выясняются обстоятельства случившегося.
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