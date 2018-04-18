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Житель Сегежского района изуродовал ножом лицо другу
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Житель Сегежского района изуродовал ножом лицо другу 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
В результате совместного отдыха у одного из мужчин остались обезображивающие внешность неизгладимые рубцы.
По версии следствия, в январе 2018 года 50-летний обвиняемый во время ссоры нанес другу, вместе с которым распивал спиртные напитки в своей квартире, несколько ударов клинком ножа в область лица, шеи и уха справа.
В результате ранений у потерпевшего образовались обезображивающие внешность и вызвавшие асимметрию лица рубцы, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как неизгладимые.
Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, нападавший обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время прокуратурой района готовится исковое заявление в интересах государства о взыскании с обвиняемого расходов, связанных с лечением потерпевшего.
По материалам: ptzgovorit.ru
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