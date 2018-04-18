Житель Сегежского района изуродовал ножом лицо другу

В результате совместного отдыха у одного из мужчин остались обезображивающие внешность неизгладимые рубцы.

По версии следствия, в январе 2018 года 50-летний обвиняемый во время ссоры нанес другу, вместе с которым распивал спиртные напитки в своей квартире, несколько ударов клинком ножа в область лица, шеи и уха справа.

В результате ранений у потерпевшего образовались обезображивающие внешность и вызвавшие асимметрию лица рубцы, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как неизгладимые.

Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, нападавший обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время прокуратурой района готовится исковое заявление в интересах государства о взыскании с обвиняемого расходов, связанных с лечением потерпевшего.