В Госдуме взяли на контроль расследование нападения в башкирской школе

По его словам, причиной подобных нападений часто выступают социальные сети, которые склоняют подростков к преступным действиям.

Сегодня утром 17-летний ученик коррекционного класса пришёл в школу в Стерлитамаке с канцелярским ножом. Им он ранил школьницу, учительницу, потом поджёг кабинет и попытался покончить с собой. Одна из учениц, испугавшись огня, выпрыгнула из окна второго этажа. Четыре человека были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела: о покушении на убийство и о халатности должностных лиц служб профилактики преступлений несовершеннолетних.