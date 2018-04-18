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В Госдуме взяли на контроль расследование нападения в башкирской школе
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В Госдуме взяли на контроль расследование нападения в башкирской школе 

Говорит Москва 1 час назад
По его словам, причиной подобных нападений часто выступают социальные сети, которые склоняют подростков к преступным действиям.
Сегодня утром 17-летний ученик коррекционного класса пришёл в школу в Стерлитамаке с канцелярским ножом. Им он ранил школьницу, учительницу, потом поджёг кабинет и попытался покончить с собой. Одна из учениц, испугавшись огня, выпрыгнула из окна второго этажа. Четыре человека были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту случившегося возбуждены два уголовных дела: о покушении на убийство и о халатности должностных лиц служб профилактики преступлений несовершеннолетних.
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