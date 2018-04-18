Ещё
Полицейские задержали подозреваемого в угоне Renault Logan
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали подозреваемого в угоне Renault Logan 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в отделение полиции «Оренбургское» обратилась женщина с заявлением об угоне автомобиля.
Как сообщают в областном управлении МВД, в входе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что с территории оптово-розничного склада действительно угнали Renault Logan. Вскоре автомобиль нашли, а правонарушителя вычислили и задержали. Им оказался 51-летний сторож этой стоянки, который уже был судим ранее. Он незаконно забрал авто со стоянки и поехал на нем домой ужинать. В момент задержания мужчина был пьян.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
ProOren: последние новости
На Привокзальной площади Оренбурга закрыли казино Полицейские Оренбурга просят горожан оказать содействие В Оренбурге задержали мужчину, оранизовашего дома наркопритон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие281
Нападение на школу произошло в Башкирии266
Засосало насмерть59
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда11
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1168
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение