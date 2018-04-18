Полицейские задержали подозреваемого в угоне Renault Logan

Накануне в отделение полиции «Оренбургское» обратилась женщина с заявлением об угоне автомобиля.

Как сообщают в областном управлении МВД, в входе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что с территории оптово-розничного склада действительно угнали Renault Logan. Вскоре автомобиль нашли, а правонарушителя вычислили и задержали. Им оказался 51-летний сторож этой стоянки, который уже был судим ранее. Он незаконно забрал авто со стоянки и поехал на нем домой ужинать. В момент задержания мужчина был пьян.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.