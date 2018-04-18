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В Кирове ночью пытались обокрасть банк
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В Кирове ночью пытались обокрасть банк 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, в ночь с 16 на 17 апреля в офис одного из банков на ул. Мопра пытались проникнуть неизвестные.
Однако сработала сигнализация, и воры ушли ни с чем. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых.
Напомним, в марте неизвестные обокрали офис банка «Хоум Кредит» на улице Воровского. А в конце февраля неизвестные украли из банка на улице Карла Маркса более двух миллионов рублей.
Фото — 163gorod.ru
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