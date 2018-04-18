В Кирове ночью пытались обокрасть банк

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области , в ночь с 16 на 17 апреля в офис одного из банков на ул. Мопра пытались проникнуть неизвестные.

Однако сработала сигнализация, и воры ушли ни с чем. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых.

Напомним, в марте неизвестные обокрали офис банка «Хоум Кредит» на улице Воровского. А в конце февраля неизвестные украли из банка на улице Карла Маркса более двух миллионов рублей.

Фото — 163gorod.ru