Тюменец из-за квартиры жестоко убил дядю-инвалида

Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, убившего своего дядю-инвалида. Ему грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, 34-летний мужчина, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии») и частью 1 статьи 119 УК РФ («угроза убийством»).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения тюменец, проник в комнату своего дяди, инвалида 1 группы, и нанес ему не менее семи ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Совершив убийство родственника, обвиняемый начал угрожать ножом его дочери, которая и вызвала полицию.