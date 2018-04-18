В Воронежской области директор школы попалась на мошенничестве 

Педагог фиктивно устроила на работу зятя. Директора средней школы в Верхнехавском районе заподозрили в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в среду, 18 апреля. Женщина заключила с зятем фиктивный договор на перевозку детей из соседнего села, на что получала деньги из бюджета. По версии следствия, директор оформила фиктивный договор в сентябре 2017 года, хотя зять был официально трудоустроен в Воронеже и никаких услуг по перевозке детей не осуществлял. Хотя из бюджета на это выделили 48 тыс. рублей. Директор распорядилась деньгами по собственному усмотрению. Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), директору грозит до 6 лет лишения свободы. Екатерина Трещикова