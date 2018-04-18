Ещё
В Воронежской области директор школы попалась на мошенничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области директор школы попалась на мошенничестве 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Педагог фиктивно устроила на работу зятя. Директора средней школы в Верхнехавском районе заподозрили в мошенничестве, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в среду, 18 апреля. Женщина заключила с зятем фиктивный договор на перевозку детей из соседнего села, на что получала деньги из бюджета. По версии следствия, директор оформила фиктивный договор в сентябре 2017 года, хотя зять был официально трудоустроен в Воронеже и никаких услуг по перевозке детей не осуществлял. Хотя из бюджета на это выделили 48 тыс. рублей. Директор распорядилась деньгами по собственному усмотрению. Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), директору грозит до 6 лет лишения свободы. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области мужчина зарезал знахаря, «заговаривающего» проблемы В Воронеже ещё одного полицейского осудили за продажу похоронному бюро данных о покойниках Начальник медчасти воронежского СИЗО получил реальный срок за взятку от бизнесмена
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT162
МИД обратился к россиянам с предупреждением53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США286
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение