Год лишения условно получила начальник отделения почты за присвоение денег

Из-за пяти тысяч рублей угодила под следствие начальник почтового отделения в Череповецком районе. Женщина взяла из кассы 5658 рублей и потратила их на собственные нужны.

Служебное нарушение зафиксировано в 2016 году. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение». Женщина вину признала. Суд наказал ее одним годом лишения свободы условно.

Стоит отметить, что ранее женщину уже судили за подобное преступление. В мае 2017 года ей назначили год лишения свободы условно. Тогда бывший начальник отделения Почты присвоила 26 тысяч рублей.