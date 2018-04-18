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Год лишения условно получила начальник отделения почты за присвоение денег
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Год лишения условно получила начальник отделения почты за присвоение денег 

Вологда.рф 1 час назад
Из-за пяти тысяч рублей угодила под следствие начальник почтового отделения в Череповецком районе. Женщина взяла из кассы 5658 рублей и потратила их на собственные нужны.
Служебное нарушение зафиксировано в 2016 году. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение». Женщина вину признала. Суд наказал ее одним годом лишения свободы условно.
Стоит отметить, что ранее женщину уже судили за подобное преступление. В мае 2017 года ей назначили год лишения свободы условно. Тогда бывший начальник отделения Почты присвоила 26 тысяч рублей.
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