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В Кирово-Чепецке мужчина ограбил офис микрозаймов: полиция ищет свидетелей
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В Кирово-Чепецке мужчина ограбил офис микрозаймов: полиция ищет свидетелей 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Из офиса фирмы, занимающейся выдачей населению микрозаймов, похищены денежные средства.
17 апреля около 20 часов в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» поступило сообщение о том, что в помещении микрофинансовой организации по улице 60 лет Октября совершено преступление. Злоумышленник, угрожая кредитному эксперту ножом, похитил деньги в сумме более 20 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК России «Разбой». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого.
Если вам что-либо известно о личности злоумышленника, просим сообщить информацию в полицию по телефону 02.
Фото — stolicaonego.ru
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