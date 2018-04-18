В Кирово-Чепецке мужчина ограбил офис микрозаймов: полиция ищет свидетелей

Из офиса фирмы, занимающейся выдачей населению микрозаймов, похищены денежные средства.

17 апреля около 20 часов в межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» поступило сообщение о том, что в помещении микрофинансовой организации по улице 60 лет Октября совершено преступление. Злоумышленник, угрожая кредитному эксперту ножом, похитил деньги в сумме более 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК России «Разбой». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого.

Если вам что-либо известно о личности злоумышленника, просим сообщить информацию в полицию по телефону 02.

Фото — stolicaonego.ru