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Тела двоих мужчин со следами инъекции обнаружены в торговом центре «Щука»
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Тела двоих мужчин со следами инъекции обнаружены в торговом центре «Щука» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По данному факту назначены необходимые судебно-медицинские исследования.
В среду, 18 апреля, на северо-западе Москвы в туалете торгового центра «Щука» были найдены тела двоих мужчин. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СК РФ).
— В туалете торгового комплекса на улице Щукинской в Москве обнаружены тела двух мужчин со следами инъекций на руках, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что следователями не были обнаружены признаки насильственной смерти. В настоящее время по данному факту назначены необходимые судебно-медицинские исследования.
Инцидент произошел по адресу: улица Щукинская, дом № 42.
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