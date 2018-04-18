Тела двоих мужчин со следами инъекции обнаружены в торговом центре «Щука»

По данному факту назначены необходимые судебно-медицинские исследования.

В среду, 18 апреля, на северо-западе Москвы в туалете торгового центра «Щука» были найдены тела двоих мужчин. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СК РФ).

— В туалете торгового комплекса на улице Щукинской в Москве обнаружены тела двух мужчин со следами инъекций на руках, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что следователями не были обнаружены признаки насильственной смерти. В настоящее время по данному факту назначены необходимые судебно-медицинские исследования.

Инцидент произошел по адресу: улица Щукинская, дом № 42.

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