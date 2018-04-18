В Мордовии бизнесмена осудили за неуплату 25 миллионов налогов

Мордовии директор коммерческой фирмы лишился свободы на 2,5 года за неуплату 25 млн рублей налогов, сообщает СУ СКР по республике.

Директор ООО «АвтоТрансПрогресс» Андрей Макулов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество — 2 эпизода) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество — 2 эпизода).

С 2013 по 2015 годы бизнесмен занимался перевозкой грузов. В свои налоговые декларации он включал ложные сведения по НДС. В итоге он не заплатил налогов на сумму более 25 млн рублей.