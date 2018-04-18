В Мордовии бизнесмена осудили за неуплату 25 миллионов налогов 

В Мордовии директор коммерческой фирмы лишился свободы на 2,5 года за неуплату 25 млн рублей налогов, сообщает СУ СКР по республике.
Директор ООО «АвтоТрансПрогресс» Андрей Макулов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество — 2 эпизода) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество — 2 эпизода).
С 2013 по 2015 годы бизнесмен занимался перевозкой грузов. В свои налоговые декларации он включал ложные сведения по НДС. В итоге он не заплатил налогов на сумму более 25 млн рублей.
Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.