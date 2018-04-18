Ещё
Жительница Кузбасса нашла ружье среди вещей умершего отца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница Кузбасса нашла ружье среди вещей умершего отца 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Жительница областного центра сдала в полицию ружье и комплект патронов к нему.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, женщина разбирала вещи умершего отца, когда обнаружила ружье и патроны. Она вызвала полицию, правоохранители изъяли оружие. Им оказался обрез охотничьего одноствольного ружья марки ИЖ, в комплекте были 150 патронов. Примечательно, что в качестве владельца оружия покойный отец женщины зарегистрирован не был.
Оружие отправили на баллистическую экспертизу для оценки боеспособности. Полиция проводит проверку. Согласно действующему законодательству, лица, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.
АиФ Кузбасс: последние новости
Полицейские просят кемеровчан помочь в розыске собаки На должника «Кузбассэнергосбыта» завели уголовное дело В Прокопьевском районе женщина убила сводного брата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие283
Нападение на школу произошло в Башкирии268
Засосало насмерть60
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда12
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1151
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение