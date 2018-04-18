Жительница Кузбасса нашла ружье среди вещей умершего отца

Жительница областного центра сдала в полицию ружье и комплект патронов к нему.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области , женщина разбирала вещи умершего отца, когда обнаружила ружье и патроны. Она вызвала полицию, правоохранители изъяли оружие. Им оказался обрез охотничьего одноствольного ружья марки ИЖ, в комплекте были 150 патронов. Примечательно, что в качестве владельца оружия покойный отец женщины зарегистрирован не был.

Оружие отправили на баллистическую экспертизу для оценки боеспособности. Полиция проводит проверку. Согласно действующему законодательству, лица, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.