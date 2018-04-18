В Смоленской области сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств у пенсионерки

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» поступило сообщение от жительницы одной из местных деревень. Заявительница, пенсионерка 1943 года рождения, рассказала полицейским, что из ее дома были похищены денежные средства. Злоумышленник забрал из шкафа все имевшиеся у потерпевшей сбережения — 130 000 рублей.

По указанному в сообщении адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливая обстоятельства произошедшего, сыщики выяснили, что в момент совершения преступления заявительница была дома. Пенсионерка находилась в одной из комнат, где занималась бытовыми делами. Услышав скрип открывающейся входной двери, она подумала, что домой вернулся муж. Потерпевшая окликнула супруга, но никто не ответил. Женщина поднялась в комнату и обнаружила разбросанные по полу вещи. Из шкафа были похищены хранившиеся там денежные средства.

Оперативники осмотрели дом, опросили местных жителей. Один из них видел неизвестного мужчину, спешно покидавшего дом пенсионерки через задний двор.

С места совершения преступления сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук и проверили их по массиву дактилокарт. В результате было установлено совпадение изъятых следов с отпечатками, имеющимися в информационной базе данных.

По подозрению в хищении денежных средств сотрудники уголовного розыска задержали жителя города Смоленска 1981 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления. Оперативники доставили мужчину в межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» для дальнейшего разбирательства.