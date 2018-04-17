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Источник опроверг нападение на базу «Шайрат» в Сирии
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Источник опроверг нападение на базу «Шайрат» в Сирии 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА ПРОИЗОШЛА В НОЧЬ НА ВТОРНИК НА БАЗЕ «ШАЙРАТ», НИКАКОГО НАПАДЕНИЯ НА СИРИЮ НЕ БЫЛО — САНА СО ССЫЛКОЙ НА ВОЕННЫЙ ИСТОЧНИК
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