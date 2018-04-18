Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли мошенничество, совершенное на территории Самарской области впервые

Как следует из материалов, собранных сотрудниками органов внутренних дел , в марте 2018 года двое жителей Саратовской области 1992 и 1995 годов рождения нашли в сети Интернет объявление о продаже в Волгограде компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты за 2,2 млн рублей.

Молодые люди связались с продавцом и договорились, что владелец имущества отправит технику из Волгограда в Самару транспортной компанией на свое имя, после чего предоставит копию накладной на отправку груза. Расчет должен был произойти после прибытия товара в Самару. Только после этого продавец был готов провести замену получателя груза на лицо, указанное покупателями.

По данным сотрудников полиции, потерпевший, отследивший путь посылки по Интернету, уведомил заказчиков о том, что оборудование прибыло в Самару, а они пообещали утром следующего дня произвести оплату.

Однако, как установили полицейские, в этот же день молодые люди заказали доставку груза и предъявили водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя продавца оборудования. В момент получения товара злоумышленники были задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области

В отношении ранее не судимых безработных молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время поддельный паспорт изъят, по данному факту проводится проверка.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемые могут быть причастны к совершению преступлений на территории Самарской, Пензенской, Ивановской и Саратовской областей. Эта информация проверяется правоохранителями.