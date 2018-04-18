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Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли мошенничество, совершенное на территории Самарской области впервые
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Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли мошенничество, совершенное на территории Самарской области впервые 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Как следует из материалов, собранных сотрудниками органов внутренних дел, в марте 2018 года двое жителей Саратовской области 1992 и 1995 годов рождения нашли в сети Интернет объявление о продаже в Волгограде компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты за 2,2 млн рублей.
Молодые люди связались с продавцом и договорились, что владелец имущества отправит технику из Волгограда в Самару транспортной компанией на свое имя, после чего предоставит копию накладной на отправку груза. Расчет должен был произойти после прибытия товара в Самару. Только после этого продавец был готов провести замену получателя груза на лицо, указанное покупателями.
По данным сотрудников полиции, потерпевший, отследивший путь посылки по Интернету, уведомил заказчиков о том, что оборудование прибыло в Самару, а они пообещали утром следующего дня произвести оплату.
Однако, как установили полицейские, в этот же день молодые люди заказали доставку груза и предъявили водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя продавца оборудования. В момент получения товара злоумышленники были задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области.
В отношении ранее не судимых безработных молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время поддельный паспорт изъят, по данному факту проводится проверка.
Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемые могут быть причастны к совершению преступлений на территории Самарской, Пензенской, Ивановской и Саратовской областей. Эта информация проверяется правоохранителями.
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