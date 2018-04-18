В Чернигове задержан контрактник, торговавший оружием

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

«В ходе общегосударственных профилактических мероприятий по выявлению оружия и взрывчатки следователи и оперативники Черниговского районного отделения полиции совместно с сотрудниками Управления СБУ в Черниговской области и военной прокуратуры задержали военнослужащего-контрактника, который продал два гранатомета», — говорится в сообщении.

Еще в начале апреля военнослужащий продал гражданскому лицу пять ручных гранат и почти полторы сотни патронов калибра 7,62 мм.

«Продолжая преступную деятельность, 17 апреля, он реализовал два гранатомета РПГ-26, за которые получил почти 19 тыс. грн. (около 38 тыс. руб.). После этого злоумышленника сразу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины », — отметили в полиции.

Задержание проводили полицейские и СБУшники.

«По предварительной информации, боеприпасы были привезены военнослужащим из зоны проведения АТО. Оружие, боеприпасы и деньги изъяты», — сообщили в полиции.

В отношении военного открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — «Незаконные действия с огнестрельным оружием и боеприпасами». Также рассматривается возможность квалификации действий задержанного по еще одной статье Уголовного кодекса — ч.3 ст. 410 — «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ».

После начала войны в Донбассе на Украине вырос нелегальный оборот оружия и связанные с этим преступления и несчастные случаи, в том числе и смерти хозяев оружия и взрывчатки.