В Сочи полицейские незаконно отобрали товары у предпринимателя

Местная жительница — ИП — продавала пиротехнику в арендованном помещении. В наличии у нее имелись документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, а также сертификаты соответствия Таможенного союза.

«В декабре прошлого года сотрудники полиции под предлогом профилактики провели проверку. Они незаконно изъяли товары. И таким образом причинили женщине материальный ущерб и лишили возможности получить прибыль на общую сумму более 1,2 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.