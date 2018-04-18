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В Сочи полицейские незаконно отобрали товары у предпринимателя
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В Сочи полицейские незаконно отобрали товары у предпринимателя 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Местная жительница — ИП — продавала пиротехнику в арендованном помещении. В наличии у нее имелись документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, а также сертификаты соответствия Таможенного союза.
«В декабре прошлого года сотрудники полиции под предлогом профилактики провели проверку. Они незаконно изъяли товары. И таким образом причинили женщине материальный ущерб и лишили возможности получить прибыль на общую сумму более 1,2 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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