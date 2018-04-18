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В Воронежской области полицейские изъяли партию синтетического наркотика в особо крупном размере
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В Воронежской области полицейские изъяли партию синтетического наркотика в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Новости Воронежа
Сотрудниками полиции на стационарном посту ДПС в Богучарском районе на 741-м километре автодороги М-4 «Дон» был остановлен автомобиль «Мазда». При проверке документов 40-летний водитель — житель Вологодской области, сильно нервничал, чем вызвал подозрение у полицейских.
Стражами порядка было принято решение о досмотре салона автомобиля, в ходе которого в присутствии понятых в личных вещах водителя обнаружено вещество, внешне похожее на наркотики. Изъятое вещество было направлено на исследование. Согласно результатам экспертизы, данное вещество является синтетическим наркотиком весом около двух килограммов, что является особо крупным размером.
Задержанный пояснил, что приобрел наркотик в столичном регионе и следовал в Краснодарский край для его последующего сбыта.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы.
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