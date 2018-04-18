В Петербурге пятеро рецидивистов «специализировались» на угоне «Ниссанов» 

Накануне на аллее Поликарпова в Петербурге полицейские с поличным задержали 22-летнего безработного, который пытался угнать автомобиль «Ниссан Алмера». Позднее были пойманы еще четверо участников преступной группы угонщиков, которые оказались все нигде не работающими и прежде судимыми. Самому старшему из них — 59 лет.
По данным следствия, эта группа в период с 30 сентября по 9 ноября прошлого года совершила в Петербурге четыре угона автомобилей марки «Ниссан Алмера» (на аллее Поликарпова, Серебристом бульваре, Долгоозерной и Планерной улицах).
При обысках найдены номера похищенных машин, устройства для заведения автомобилей, средства для подавления GSM-сигнала, сотовые телефоны. Обнаружен и угнанный в прошлую субботу на улице Генерала Симоняка «Ниссан Террано 2». Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.