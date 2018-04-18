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Большой срок любителю мальчиков
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Большой срок любителю мальчиков 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса newstracker.ru  Во Владимире вынесен приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в растлении малолетних детей.
Следователи выявили 21 эпизод противоправного поведения мужчины, проявлявшего активность в социальных сетях в отношении малолетних детей.
Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, пожилой человек знакомился с детьми в интернете, заводил переписку, а затем назначал встречи. К себе мужчина заманивал детей с просьбой помочь в пошиве сумок, а в последующем совершал над ними преступления сексуального характера.
В рамках этого громкого дела потерпевшими признаны шесть мальчиков в возрасте 12-13 лет.
Октябрьский районный суд Владимира назначил наказание мужчине в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.
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