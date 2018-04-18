Большой срок любителю мальчиков 

Фото с ресурса newstracker.ru Во Владимире вынесен приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в растлении малолетних детей.
Следователи выявили 21 эпизод противоправного поведения мужчины, проявлявшего активность в социальных сетях в отношении малолетних детей.
Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, пожилой человек знакомился с детьми в интернете, заводил переписку, а затем назначал встречи. К себе мужчина заманивал детей с просьбой помочь в пошиве сумок, а в последующем совершал над ними преступления сексуального характера.
В рамках этого громкого дела потерпевшими признаны шесть мальчиков в возрасте 12-13 лет.
Октябрьский районный суд Владимира назначил наказание мужчине в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.