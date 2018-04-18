Вынесен приговор организатору группы, незаконно добывшей в Якутии природное золото на восемьдесят миллионов рублей

В Якутии вынесен обвинительный приговор в отношении экс-руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 191 «Незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере организованной группой».

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что 53-летний осужденный, заведомо зная о незаконности своих действий, организовал преступную группу, участники которой на одном из месторождений Оймяконского района незаконно добыли свыше 45 килограммов природного золота стоимостью около 80 миллионов рублей.

Кроме того, полицейскими доказан факт незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере от реализации добытого золота в сумме около 25 миллионов рублей.

Решением суда обвиняемый приговорен к трем годам лишения свободы условно и к денежному штрафу.