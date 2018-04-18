​Дело о взятке в 100 000 долларов набирает обороты: замначальника ОБОП заключили под стражу

Советский районный суд Казани заключил под стражу заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ Евгения Рафикова. Подполковник полиции подозревается в сговоре с Романом Пахомовым, ранее, по версии следствия, пойманным с поличным при получении взятки в 100 000 долларов. Сам Пахомов находится под домашним арестом. Следствие полагает, что часть денег полицейский должен был передать своему коллеге Евгению Рафикову. Начальника одного из отделов уголовного розыска МВД по республике Татарстан Романа Пахомова задержали 5 апреля. В прошлом году офицер расследовал уголовное дело о ведении незаконной банковской деятельности. По версии следствия в сентябре Роман предложил одному из фигурантов закрыть дело за нескромное вознаграждение: 7 миллионов рублей. Прежде чем передать деньги, подозреваемый сообщил о вымогательстве в ФСБ. Пахомова взяли с поличным и посадили под домашний арест на время следствия. После задержания Пахомов рассказал следствию, что в получении взятки есть еще одно заинтересованное лицо — подполковник полиции Евгений Рафиков. Его задержали 16 апреля, суд об избрании меры пресечения состоялся на следующий день. Однако уголовное дело пока не заведено. Любопытно, что основным основанием для задержания Рафикова стали показания его бывшего коллеги Пахомова. — Ну там еще были доказательства… Но вообще да, в основном на этом, — ответил следователь на вопрос журналиста. Какие именно, правда, не пояснил. Про самого Рафикова известно, что он около 20 лет проработал в органах. Адвокаты вместе с положительными характеристиками, принесли десяток медалей, в том числе и за командировки в Чечню, полицейский служил там полгода. Поддержать офицера на суд пришли отец подозреваемого, тетя и бывшая жена. Двое маленьких детей Рафикова остались дома. Следствие настаивало на заключении Рафикова под стражу. В качестве доводов звучали стандартные в таких случаях аргументы: подполковник может сбежать за границу, угрожать свидетелям и самому Пахомову, или дальше вести преступную деятельность. Евгений Рафиков просил у суда любую меру пресечения, кроме заключения под стражу. — Загранпаспорт у меня просрочен уже лет пять, эту информацию можно было легко проверить. Свидетелей, потерпевших я вообще не знаю, никогда с ними не связывался, не общался. То, что я могу им угрожать — это надуманно, — утверждает Рафиков. На суде по определению меры пресечения выяснилась интересная деталь. При задержании Евгений Рафиков выбросил мобильный телефон в реку. Следствие расценило это, как попытку скрыть переписку с сообщниками. Этот довод Рафиков тоже отклонил: — У меня был бракоразводный процесс. В телефоне была переписка, которую мне не хотелось показывать. Я выбросил телефон в реку. Это было на эмоциях. Никакой переписки там не было. У вас есть телефоны Пахомова и его сообщников, посмотрите в них. К тому же вы можете запросить распечатку звонков у мобильного оператора, номер я свой не скрываю. Сторона защиты настаивала, что одних только показаний Пахомова недостаточно, чтобы отправлять Рафикова в СИЗО. Но суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на время ведения предварительного следствия, до 5 июня. Между тем, Роман Пахомов, пойманный с поличным и частично признавший свою вину, сейчас находится под домашним арестом. Судя по тому, что в деле появился еще один фигурант, который тут же оказался за решеткой, можно предположить, что полицейский активно сотрудничает со следствием. Кстати, МВД по РТ довольно оперативно открестилось от своего первого фигуранта дела, Романа Пахомова. Его уволили из полиции на следующий день после задержания, а параллельную со следствием служебную проверку по факту инцидента начала специальная комиссия под руководством замминистра внутренних дел по Татарстану Алексея Завгороднего. Похоже подобная судьба теперь ждет и Евгения Рафикова. Александра Назарова.