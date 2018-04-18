По-братски не получилось. В Ноябрьске один брат сидел, пока другой «бегал»

В Ноябрьске два родных брата пытались сбыть крупную партию наркотиков. В прошлом году их задержали полицейские.

Одного из них приговорили к 6 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима . Второму в апреле прошлого года удалось скрыться, выехав в Республику Беларусь

Разыскать злоумышленника удалось лишь весной этого года благодаря сотрудничеству полицейских Ноябрьска с белорусскими коллегами. В марте преступника задержали и экстрадировали в Россию . Сейчас производство по уголовному делу окончили и направили в суд. По результатам рассмотрения обвиняемому назначат наказание, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО

Правоохранители выяснили, что братья ранее к уголовной ответственности не привлекались и были безработными. Во время личного досмотра и обследования квартиры у них нашли наркотики общей массой около 151 грамма. Из тайников, созданных мужчинами, изъяли еще 266 граммов наркотика, что является крупным размером.