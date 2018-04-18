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СКР возбудил уголовное дело в отношении замглавы одного из районов Челябинской области
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СКР возбудил уголовное дело в отношении замглавы одного из районов Челябинской области 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы Еткульского района Челябинской области Алексея Константинова по статье о превышении должностных полномочий, пишет URA.RU со ссылкой на региональное управление СКР.
По версии следствия, Константинов незаконно оформлял земельные участки. Так, в 2014 году Константинов предоставил в аренду местному предпринимателю муниципальный участок под базу стройматериалов. Предприниматель выкупил участок по льготной цене, в результате чего бюджет недополучил 2,4 млн руб.
Речь также идет еще об одном земельном участке, владелец которого из-за незаконных действий Константинова понес ущерб на сумму более 3,9 млн руб. Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.
Издание отмечает, что Константинов был задержан сотрудниками ГУ МВД по региону 16 апреля. Двое суток он провел в ИВС. 18 апреля суд вынес ему меру пресечения — домашний арест. На момент задержания Константинов исполнял обязанности главы района, действующий руководитель Василий Головчинский находится в отпуске.
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