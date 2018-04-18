СКР возбудил уголовное дело в отношении замглавы одного из районов Челябинской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы Еткульского района Челябинской области Алексея Константинова по статье о превышении должностных полномочий, пишет URA.RU со ссылкой на региональное управление СКР.

По версии следствия, Константинов незаконно оформлял земельные участки. Так, в 2014 году Константинов предоставил в аренду местному предпринимателю муниципальный участок под базу стройматериалов. Предприниматель выкупил участок по льготной цене, в результате чего бюджет недополучил 2,4 млн руб.

Речь также идет еще об одном земельном участке, владелец которого из-за незаконных действий Константинова понес ущерб на сумму более 3,9 млн руб. Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.