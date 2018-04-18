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В Тобольске задержали рыбака с полным багажником «краснокнижной» рыбы
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В Тобольске задержали рыбака с полным багажником «краснокнижной» рыбы 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники дорожно-патрульной службы с целью проверки документов остановили автомобиль в Тобольске, в которой обнаружили рыбу предположительно осетровой породы в ходе досмотра машины. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть МО МВД России «Тобольский». В присутствии понятых полицейские изъяли 140 стерлядей и три осетра. Этот вид рыбы занесен в Красную книгу РФ и находится под защитой государства. В настоящее время назначена ихтиологическая экспертиза.
«Сотрудник дознания в ходе беседы с задержанным сотрудник выяснила, что мужчина с помощью самодельной снасти отловил рыбу в реке Иртыш. В результате чего, своими противоправными действиями мужчина причинил ущерб водным биологическим ресурсам РФ на общую сумму 30 000 рублей», — сообщили в УМВД России по Тюменской обалсти.
Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет.
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