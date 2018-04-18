Уголовное дело завели на подростка за хранение наркотиков

Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего вологжанина. Юношу обвиняют в незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере.

Как сообщает областной следственный комитет, запрещенные вещества подросток купил 7 февраля. По его словам, он не собирался их продавать, приобрел для собственного употребления. Наркотики оказались курительной смесью общей массой 0,360 грамма, что является крупным размером.

Употребить вещество юноша не успел. Весь объем наркотиков у него изъяли сотрудники полиции. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Расследование продолжается.