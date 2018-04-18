В Петербурге таксист отнял у пассажира дорогой кошелек и 150 тысяч рублей

Водитель таксти отобрал у пассажира кошелек после скандала по поводу стоимости проезда.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел 24 февраля. 37-летний мужчина обратился за помощью в полицию Кировского района. Он рассказал, что возле дома №12 на улице Голикова таксист, подвозивший его на машине Mercedes-Benz Vito, отобрал дорогой кошелек. В нем лежало 150 тысяч рублей.

В результате полицейские задержали 33-летнего мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».