Ещё
В Петербурге таксист отнял у пассажира дорогой кошелек и 150 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге таксист отнял у пассажира дорогой кошелек и 150 тысяч рублей 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Водитель таксти отобрал у пассажира кошелек после скандала по поводу стоимости проезда.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел 24 февраля. 37-летний мужчина обратился за помощью в полицию Кировского района. Он рассказал, что возле дома №12 на улице Голикова таксист, подвозивший его на машине Mercedes-Benz Vito, отобрал дорогой кошелек. В нем лежало 150 тысяч рублей.
В результате полицейские задержали 33-летнего мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Ленинградской области педофил четыре раза изнасиловал 15-летнюю девочку В Петербурге обвиняемый в теракте в супермаркете останется в СИЗО В Петербурге обнаружили тело утонувшего мигранта
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»157
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский62
На мятых простынях8
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти84
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
01:01
Названо число участников городского субботника
Новости Москвы
03:58
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение