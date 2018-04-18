Ростовский суд оставил в силе приговор убийце звукорежиссера выпускного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости . Ростовский областной суд оставил в силе приговор в 9,5 лет колонии убийце звукорежиссёра общегородского выпускного Ростова-на-Дону, говорится в сообщении суда.

В середине февраля мужчину осудили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

"Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, доводы апелляционной жалобы — без удовлетворения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 июня примерно в 22.30 мск на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону обнаружено тело мужчины 1967 года рождения с телесными повреждениями в виде ушибленных ран головы и лица. Следователем был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

По версии следствия, подозреваемый был знаком с потерпевшим, между ними сложились личные неприязненные отношения. В день совершения преступления, по данным СК, подозреваемый встретил шедшего со стоянки потерпевшего, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, подозреваемый камнем нанес потерпевшему несколько ударов по голове. После совершения преступления подозреваемый скрылся.