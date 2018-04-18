В Самаре осуждены террористы из Екатеринбурга

Приволжский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения семерых граждан Киргизии , задержанных в феврале 2016 года в Екатеринбурге . В одной из квартир по улице Таежная у них были обнаружены оружие, тротил и детонаторы. По итогам следствия все они признаны виновными в приготовлении к теракту, в незаконном обороте взрывчатки, хранении оружия и его частей и приговорены к срокам от 12 до 16 лет. О мере наказания сообщает источник «АиФ-Урал» — информация о сроках на сайте суда скрыта.

Напомним, речь идет о братьях Камиле и Казиме (старший) Абдулажановых, Ильхоме Кадыралиеве, Аброрбеке Карим-Ахунове, Наманджоне Хурулбаеве, Фарухе Джумаеве и Равшане Каримове. Известно, что часть задержанных ФСБ имела российское гражданство, но все они были уроженцами киргизского города Узген . Один из братьев Абдулажановых — Казим — владел кафе. По версии следствия, Камил Абдулажанов сформировал группу сторонников запрещенной в РФ ИГИЛ и спонсировал одного из террористов, лечившегося в Турции после ранения в Сирии . Боевик, по версии следствия, являлся главным действующим лицом, инициатором терактов.

Санкт-Петербурге и По имевшимся данным, преступники готовили теракты в Москве Свердловской области . В частности, они планировали произвести взрыв в метро Екатеринбурга, а также в ТРЦ «Карнавал». Один из осужденных работал таксистом.

В Приволжский окружной военный суд материалы дела, расследовавшегося в центральном аппарате ФСБ, поступили в декабре 2017 года, приговор был оглашен 4 апреля. Согласно официальной информации, преступления, инкриминированные задержанным, в суде устояли. Все семеро признаны виновными по статьям 30 ч.1, 205 ч.2 п.а (приготовление к теракту); ст. 30 ч.1, ст.223.1 ч.3; ст.222.1 ч.3; ст.222 ч.3; ст.205.4 ч.2 УК РФ.