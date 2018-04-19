В Зеленогорске завершено расследование дела о двойном убийстве из-за денег

Следственный комитет по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела об убийстве двух лиц из корыстных побуждений. Обвиняемым по нему проходит 37-летний житель Зеленогорска.

По версии следствия, 18 мая 2017 года мужчина проник в квартиру, где жила семейная пара, которой он иногда помогал по хозяйству. Вначале злоумышленник убил 50-летнюю хозяйку дома, а затем и ее 47-летнего супруга, вернувшегося с прогулки. Тело женщины убийца вынес в мусорный контейнер.

После этого он нашел в квартире убитых им людей деньги — 700 тысяч рублей — и похитил их. Часть этой суммы потратил, а часть денег спрятал в обшивке фасада жилого дома, где на следующий день их нашли дети.

Как установило следствие, обвиняемый до преступления несколько раз воровал у этой семьи деньги, но они его прощали.

После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд.