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В Зеленогорске завершено расследование дела о двойном убийстве из-за денег
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В Зеленогорске завершено расследование дела о двойном убийстве из-за денег 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Следственный комитет по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела об убийстве двух лиц из корыстных побуждений. Обвиняемым по нему проходит 37-летний житель Зеленогорска.
По версии следствия, 18 мая 2017 года мужчина проник в квартиру, где жила семейная пара, которой он иногда помогал по хозяйству. Вначале злоумышленник убил 50-летнюю хозяйку дома, а затем и ее 47-летнего супруга, вернувшегося с прогулки. Тело женщины убийца вынес в мусорный контейнер.
После этого он нашел в квартире убитых им людей деньги — 700 тысяч рублей — и похитил их. Часть этой суммы потратил, а часть денег спрятал в обшивке фасада жилого дома, где на следующий день их нашли дети.
Как установило следствие, обвиняемый до преступления несколько раз воровал у этой семьи деньги, но они его прощали.
После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд.
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