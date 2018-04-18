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После нападения на школу в Стерлитамаке возбудили два уголовных дела
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После нападения на школу в Стерлитамаке возбудили два уголовных дела 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Подслушано Стерлитамак/Vk.com
В отношении подростка, который напал на школу в Стерлитамаке, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Башкортостану.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц). Помимо этого, возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
Утром 18 апреля учащийся коррекционного класса школы N1 в Стерлитамаке напал на учительницу и одноклассников. Затем он разлил горючее вещество и попытался поджечь класс. Очевидцы рассказали, что после этого нападавший попытался покончить с собой.
Всего пострадали четыре человека, в том числе подросток. Они госпитализированы.
Ранее появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке.
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