Ещё
Мужчину, застрелившего на охоте друга, осудили в Вытегре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину, застрелившего на охоте друга, осудили в Вытегре 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Главный региональный
На исправительные работы отправится вытегорец, случайно застреливший друга на охоте. Решение по делу вынес Вытегорский суд.
Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла в конце октября прошлого года. Два товарища отправились на охоту, вооружившись ружьями, но не имея разрешения. В погоне за добычей обвиняемый выстрелил и попал в живот друга. 34-летний охотник скончался на месте происшествия.
Уголовные дела возбудили уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконная охота». Суд назначил мужчине полтора года исправительных работ с удержанием 5% от дохода и штраф в 100 тысяч рублей.
Вологда.рф: последние новости
Год лишения условно получила начальник отделения почты за присвоение денег Подросток совершил несколько краж и не один год скрывался от правосудия Убийством закончилась ссора на кухне в Великом Устюге
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»154
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский61
На мятых простынях8
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти84
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
01:01
Названо число участников городского субботника
Новости Москвы
03:58
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:26
На летевших из Москвы в Крым пассажиров напали пчелы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение