Мужчину, застрелившего на охоте друга, осудили в Вытегре

На исправительные работы отправится вытегорец, случайно застреливший друга на охоте. Решение по делу вынес Вытегорский суд.

Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла в конце октября прошлого года. Два товарища отправились на охоту, вооружившись ружьями, но не имея разрешения. В погоне за добычей обвиняемый выстрелил и попал в живот друга. 34-летний охотник скончался на месте происшествия.

Уголовные дела возбудили уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконная охота». Суд назначил мужчине полтора года исправительных работ с удержанием 5% от дохода и штраф в 100 тысяч рублей.